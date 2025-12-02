Bendrovių katalogas
Technomics
Technomics Verslo analitikas Atlyginimai

Vidutinė Verslo analitikas bendra kompensacija in United States Technomics įmonėje svyruoja nuo $64.8K iki $94.4K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Technomics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$74.4K - $84.8K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$64.8K$74.4K$84.8K$94.4K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Technomics?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo analitikas pozicijai Technomics in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $94,400. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Technomics Verslo analitikas pozicijai in United States yra $64,800.

