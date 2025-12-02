Bendrovių katalogas
Technology Innovation Institute Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in United Arab Emirates Technology Innovation Institute įmonėje svyruoja nuo AED 329K iki AED 467K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Technology Innovation Institute bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$101K - $115K
United Arab Emirates
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$89.5K$101K$115K$127K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Technology Innovation Institute in United Arab Emirates siekia metinę bendrą kompensaciją AED 467,311. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Technology Innovation Institute Duomenų mokslininkas pozicijai in United Arab Emirates yra AED 328,702.

