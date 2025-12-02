Bendrovių katalogas
TechnipFMC
TechnipFMC Chemijos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Chemijos inžinierius bendra kompensacija in United States TechnipFMC įmonėje svyruoja nuo $108K iki $151K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą TechnipFMC bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$117K - $142K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$108K$117K$142K$151K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai TechnipFMC?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Chemijos inžinierius pozicijai TechnipFMC in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $150,800. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija TechnipFMC Chemijos inžinierius pozicijai in United States yra $107,900.

Kiti ištekliai

