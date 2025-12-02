Bendrovių katalogas
Technip Energies Medžiagų inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Medžiagų inžinierius bendra kompensacija in India Technip Energies įmonėje svyruoja nuo ₹3.36M iki ₹4.6M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Technip Energies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$41.6K - $49.4K
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$38.4K$41.6K$49.4K$52.6K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Didžiausias atlyginimų paketas Medžiagų inžinierius pozicijai Technip Energies in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹4,598,589. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Technip Energies Medžiagų inžinierius pozicijai in India yra ₹3,358,969.

