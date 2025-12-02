Bendrovių katalogas
Tech Mahindra
Tech Mahindra Rizikos kapitalo investuotojas Atlyginimai

Rizikos kapitalo investuotojas kompensacija in India Tech Mahindra įmonėje sudaro ₹367K per year U1 lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tech Mahindra bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$4.1K - $4.9K
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$3.6K$4.1K$4.9K$5.2K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
U1
$4.2K
$4.2K
$0
$0
U2
$ --
$ --
$ --
$ --
U3
$ --
$ --
$ --
$ --
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kokie yra karjeros lygiai Tech Mahindra?

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Asocijuotasis

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Rizikos kapitalo investuotojas pozicijai Tech Mahindra in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹451,864. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tech Mahindra Rizikos kapitalo investuotojas pozicijai in India yra ₹318,270.

Kiti ištekliai

