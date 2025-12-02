Rizikos kapitalo investuotojas kompensacija in India Tech Mahindra įmonėje sudaro ₹367K per year U1 lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tech Mahindra bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/2/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
U1
$4.2K
$4.2K
$0
$0
U2
$ --
$ --
$ --
$ --
U3
$ --
$ --
$ --
$ --
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
