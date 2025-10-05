Bendrovių katalogas
Tech Mahindra
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Programinės įrangos inžinierius Lygis

U3

Lygiai Tech Mahindra

Palyginti lygius
  1. U1Associate Software Engineer
  2. U2Software Engineer
  3. U3Senior Software Engineer
    4. Rodyti 1 Daugiau lygių
Vidutinis Metinis Bendras atlygis
MX$55,162
Bazinis atlyginimas
MX$1,069,210
Akcijų skyrimas ()
MX$0
Premija
MX$1,650

MX$3.11M

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Tech Mahindra

Susijusios bendrovės

  • Infosys
  • LTI
  • Mindtree
  • Tata Consultancy Services
  • HCL Technologies
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai