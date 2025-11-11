Bendrovių katalogas
Teamworks
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Duomenų inžinierius

  • Canada

Teamworks Duomenų inžinierius Atlyginimai Canada vietovėje

Vidutinė Duomenų inžinierius kompensacijos in Canada paketo suma Teamworks įmonėje yra CA$214K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Teamworks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/11/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
Iš viso per metus
CA$214K
Lygis
hidden
Bazinis
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Priedas
CA$3K
Metai įmonėje
0-1 Metai
Patirties metai
0-1 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Teamworks?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų inžinierius pozicijai Teamworks in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$281,646. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Teamworks Duomenų inžinierius pozicijai in Canada yra CA$204,288.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Teamworks

Susijusios bendrovės

  • Clari
  • WorkFusion
  • Wistia
  • CallRail
  • Mozilla
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai