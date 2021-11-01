Bendrovių katalogas
TeamSnap
TeamSnap Atlyginimai

TeamSnap atlyginimas svyruoja nuo $84,575 bendros metinės kompensacijos Rinkodara žemiausiame taške iki $157,500 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų TeamSnap. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/23/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $158K

Backend programinės įrangos inžinierius

Rinkodara
$84.6K
DUK

Didžiausią atlyginimą TeamSnap gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $157,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija TeamSnap yra $121,038.

