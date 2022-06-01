Bendrovių katalogas
Tealium
Tealium Atlyginimai

Tealium atlyginimas svyruoja nuo $81,216 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $254,592 Kibernetinio saugumo analitikas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Tealium. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/20/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $81.2K
Klientų sėkmė
$122K
Mados dizaineris
$99.5K

Informacinių technologijų (IT) specialistas
$85K
Produkto vadovas
$151K
Kibernetinio saugumo analitikas
$255K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$179K
Sprendimų architektas
$144K
DUK

Didžiausią atlyginimą Tealium gauna Kibernetinio saugumo analitikas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $254,592. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tealium yra $132,814.

