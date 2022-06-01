Bendrovių katalogas
Teads
Teads Atlyginimai

Teads atlyginimas svyruoja nuo $56,915 bendros metinės kompensacijos Rinkodara žemiausiame taške iki $248,750 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Teads. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/20/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $77.7K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
$74.9K
Rinkodara
$56.9K

Partnerių vadovas
$111K
Produkto vadovas
$114K
Pardavimai
$249K
Didžiausią atlyginimą Teads gauna Pardavimai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $248,750. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Teads yra $94,147.

