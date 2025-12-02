Bendrovių katalogas
TE Connectivity
TE Connectivity Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą TE Connectivity bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$112K - $136K
Singapore
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$105K$112K$136K$143K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai TE Connectivity?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai TE Connectivity in Singapore siekia metinę bendrą kompensaciją SGD 185,021. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija TE Connectivity Duomenų mokslininkas pozicijai in Singapore yra SGD 135,576.

Kiti ištekliai

