TE Connectivity
TE Connectivity Chemijos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Chemijos inžinierius bendra kompensacija in Mexico TE Connectivity įmonėje svyruoja nuo MX$289K iki MX$403K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą TE Connectivity bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$16.7K - $20.2K
Mexico
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$15.4K$16.7K$20.2K$21.5K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai TE Connectivity?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Chemijos inžinierius pozicijai TE Connectivity in Mexico siekia metinę bendrą kompensaciją MX$403,241. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija TE Connectivity Chemijos inžinierius pozicijai in Mexico yra MX$288,526.

