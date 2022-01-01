Bendrovių katalogas
TDK
TDK Atlyginimai

TDK atlyginimas svyruoja nuo $15,672 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $256,275 Medžiagotyros inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų TDK. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/20/2025

$160K

Techninės įrangos inžinierius
Median $156K

ASIC inžinierius

Programinės įrangos inžinierius
Median $166K

Mašininio mokymosi inžinierius

Mechanikos inžinierius
Median $170K

Duomenų mokslininkas
$15.7K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$122K
Medžiagotyros inžinierius
$256K
Produkto dizaineris
$88.5K
Produkto vadovas
$106K
Projektų vadovas
$56.4K
Techninių programų vadovas
$218K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą TDK gauna Medžiagotyros inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $256,275. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija TDK yra $138,853.

