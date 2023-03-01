Bendrovių katalogas
TDCX
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

TDCX Atlyginimai

TDCX atlyginimas svyruoja nuo $11,390 bendros metinės kompensacijos Personalo specialistas žemiausiame taške iki $42,870 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų TDCX. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/20/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Pardavimai
Median $42.9K
Administracijos asistentas
$26.3K
Verslo analitikas
$33.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Verslo plėtra
$30K
Klientų aptarnavimas
$23.6K
Klientų aptarnavimo operacijos
$28.6K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$14.7K
Rinkodara
$37.2K
Rinkodaros operacijos
$36.5K
Personalo specialistas
$11.4K
Programinės įrangos inžinierius
$15.1K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą TDCX gauna Pardavimai su metine bendra kompensacija $42,870. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija TDCX yra $28,558.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų TDCX

Susijusios bendrovės

  • Stripe
  • Intuit
  • Dropbox
  • LinkedIn
  • Tesla
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai