TD SYNNEX
TD SYNNEX Atlyginimai

TD SYNNEX atlyginimas svyruoja nuo $43,396 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $179,100 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų TD SYNNEX. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/20/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $155K
Verslo analitikas
$51.8K
Verslo plėtra
Median $78K

Korporacijų plėtra
$47.7K
Finansų analitikas
$53.9K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$69.3K
Produkto dizaineris
$97K
Produkto vadovas
$69.8K
Programų vadovas
$58.6K
Pardavimai
$43.4K
Pardavimų inžinierius
$99.5K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$179K
Techninių programų vadovas
$61.8K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą TD SYNNEX gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $179,100. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija TD SYNNEX yra $69,345.

