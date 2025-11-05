Bendrovių katalogas
Tata Motors Mechanikos inžinierius Atlyginimai Pune Metropolitan Region vietovėje

Vidutinė Mechanikos inžinierius kompensacijos in Pune Metropolitan Region paketo suma Tata Motors įmonėje yra ₹1.84M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tata Motors bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Tata Motors
Mechanical Engineer
Pune, MH, India
Iš viso per metus
₹1.84M
Lygis
hidden
Bazinis
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹0
Metai įmonėje
5-10 Metai
Patirties metai
5-10 Metai
Naujausi atlyginimų pateikimai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Mechanikos inžinierius pozicijai Tata Motors in Pune Metropolitan Region siekia metinę bendrą kompensaciją ₹2,019,401. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tata Motors Mechanikos inžinierius pozicijai in Pune Metropolitan Region yra ₹882,043.

