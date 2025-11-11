Bendrovių katalogas
Tata Group
Tata Group Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius kompensacijos in India paketo suma Tata Group įmonėje yra ₹1.75M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tata Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/11/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Tata Group
Full-Stack Software Engineer
Chennai, TN, India
Iš viso per metus
₹1.75M
Lygis
L3
Bazinis
₹1.58M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹175K
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
5 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Tata Group?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Tata Group kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius pozicijai Tata Group in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹9,536,791. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tata Group Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius pozicijai in India yra ₹2,539,082.

