Tata Group Rinkodara Atlyginimai Mumbai Metropolitan Region vietovėje

Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Tata Group kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Rinkodara pozicijai Tata Group in Mumbai Metropolitan Region siekia metinę bendrą kompensaciją ₹3,457,410. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tata Group Rinkodara pozicijai in Mumbai Metropolitan Region yra ₹3,147,416.

