Tata Group Duomenų mokslininkas Atlyginimai Greater Bengaluru vietovėje

Vidutinė Duomenų mokslininkas kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma Tata Group įmonėje yra ₹1.46M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tata Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
Tata Group
Senior Data Consultant
Bengaluru, KA, India
Iš viso per metus
₹1.46M
Lygis
Senior Consultant
Bazinis
₹1.46M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Tata Group?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Tata Group kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Tata Group in Greater Bengaluru siekia metinę bendrą kompensaciją ₹1,511,250. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tata Group Duomenų mokslininkas pozicijai in Greater Bengaluru yra ₹1,455,538.

