Vidutinė Chemijos inžinierius bendra kompensacija in Greater Amsterdam Area Tata Group įmonėje svyruoja nuo €61.3K iki €87.5K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tata Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Tata Group kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)