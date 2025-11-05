Bendrovių katalogas
Tata Group Chemijos inžinierius Atlyginimai Greater Amsterdam Area vietovėje

Vidutinė Chemijos inžinierius bendra kompensacija in Greater Amsterdam Area Tata Group įmonėje svyruoja nuo €61.3K iki €87.5K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tata Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€70.3K - €82.3K
Netherlands
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Tata Group kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



