Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Mexico Tata Consultancy Services įmonėje svyruoja nuo MX$259K per year C1Y lygiui iki MX$939K per year C5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Mexico paketo suma yra MX$698K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tata Consultancy Services bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
C1Y
MX$259K
MX$256K
MX$3.4K
MX$0
C1
MX$517K
MX$511K
MX$0
MX$6.2K
C2
MX$670K
MX$655K
MX$0
MX$15K
C3A
MX$847K
MX$836K
MX$0
MX$10.6K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Tata Consultancy Services kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą
Frontend programinės įrangos inžinierius
Backend programinės įrangos inžinierius
Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius
Tinklų inžinierius
Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius
Duomenų inžinierius
Gamybos programinės įrangos inžinierius
DevOps inžinierius
Svetainės patikimumo inžinierius
Sistemų inžinierius
Interneto svetainių kūrėjas