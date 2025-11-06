Bendrovių katalogas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Ft. Wayne Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Ft. Wayne Area paketo suma Tata Consultancy Services įmonėje yra $107K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tata Consultancy Services bendros kompensacijos paketuose.

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Tata Consultancy Services
Full-Stack Software Engineer
Jersey City, NJ
Iš viso per metus
$107K
Lygis
C2
Bazinis
$100K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$7K
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Tata Consultancy Services?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Tata Consultancy Services kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Įtraukti pareigybių pavadinimai

Frontend programinės įrangos inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

DevOps inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Sistemų inžinierius

Interneto svetainių kūrėjas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Tata Consultancy Services in Ft. Wayne Area siekia metinę bendrą kompensaciją $126,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tata Consultancy Services Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Ft. Wayne Area yra $106,950.

Kiti ištekliai