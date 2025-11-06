Bendrovių katalogas
Tata Consultancy Services
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Chennai Metropolitan Area

Tata Consultancy Services Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Chennai Metropolitan Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Chennai Metropolitan Area Tata Consultancy Services įmonėje svyruoja nuo ₹402K per year C1Y lygiui iki ₹1.49M per year C5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Chennai Metropolitan Area paketo suma yra ₹797K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tata Consultancy Services bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Pradedančiojo lygis)
₹402K
₹398K
₹3.9K
₹0
C1
Assistant Engineer
₹617K
₹613K
₹0
₹3.2K
C2
IT Analyst
₹1.12M
₹1.08M
₹0
₹32.8K
C3A
Assistant Consultant
₹1.04M
₹1.02M
₹5.2K
₹19.6K
Žiūrėti 4 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Tata Consultancy Services kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Frontend programinės įrangos inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

DevOps inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Sistemų inžinierius

Interneto svetainių kūrėjas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Tata Consultancy Services in Chennai Metropolitan Area siekia metinę bendrą kompensaciją ₹1,990,308. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tata Consultancy Services Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Chennai Metropolitan Area yra ₹796,948.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Tata Consultancy Services

Susijusios bendrovės

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai