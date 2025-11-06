Projektų vadovas kompensacija in United States Tata Consultancy Services įmonėje svyruoja nuo $99.6K per year C3A lygiui iki $111K per year C4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $104K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tata Consultancy Services bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
C1Y
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
$99.6K
$98.8K
$0
$800
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Tata Consultancy Services kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)