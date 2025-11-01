Bendrovių katalogas
Tata Consultancy Services Produkto dizaino vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaino vadovas bendra kompensacija in India Tata Consultancy Services įmonėje svyruoja nuo ₹13.14M iki ₹18.65M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tata Consultancy Services bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹14.92M - ₹17.68M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹13.14M₹14.92M₹17.68M₹18.65M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Don't get lowballed

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Tata Consultancy Services kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaino vadovas pozicijai Tata Consultancy Services in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹18,652,792. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tata Consultancy Services Produkto dizaino vadovas pozicijai in India yra ₹13,138,053.

