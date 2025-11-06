Bendrovių katalogas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Valdymo konsultantas Atlyginimai Mumbai Metropolitan Region vietovėje

Vidutinė Valdymo konsultantas kompensacijos in Mumbai Metropolitan Region paketo suma Tata Consultancy Services įmonėje yra ₹2.79M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tata Consultancy Services bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Tata Consultancy Services
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Iš viso per metus
₹2.79M
Lygis
C3B
Bazinis
₹2.79M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹0
Metai įmonėje
0 Metai
Patirties metai
3 Metai
Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Tata Consultancy Services kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Valdymo konsultantas pozicijai Tata Consultancy Services in Mumbai Metropolitan Region siekia metinę bendrą kompensaciją ₹3,414,656. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tata Consultancy Services Valdymo konsultantas pozicijai in Mumbai Metropolitan Region yra ₹2,638,800.

