  Atlyginimai
  Informacinių technologijų specialistas (IT)

  Visi Informacinių technologijų specialistas (IT) atlyginimai

  Mexico

Tata Consultancy Services Informacinių technologijų specialistas (IT) Atlyginimai Mexico vietovėje

Vidutinė Informacinių technologijų specialistas (IT) kompensacijos in Mexico paketo suma Tata Consultancy Services įmonėje yra MX$244K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tata Consultancy Services bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Tata Consultancy Services
IT Support
hidden
Iš viso per metus
MX$244K
Lygis
C1Y
Bazinis
MX$244K
Stock (/yr)
MX$0
Priedas
MX$0
Metai įmonėje
2-4 Metai
Patirties metai
2-4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Tata Consultancy Services?

+MX$1.11M

+MX$1.7M

+MX$382K

+MX$669K

+MX$421K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Tata Consultancy Services kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Įtraukti pareigybių pavadinimai

Informacinių technologijų (IT) specialistas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai Tata Consultancy Services in Mexico siekia metinę bendrą kompensaciją MXMX$8,932,909. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tata Consultancy Services Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai in Mexico yra MXMX$4,664,256.

Kiti ištekliai