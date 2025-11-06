Bendrovių katalogas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Informacinių technologijų specialistas (IT) Atlyginimai Greater Toronto Area vietovėje

Informacinių technologijų specialistas (IT) kompensacija in Greater Toronto Area Tata Consultancy Services įmonėje sudaro CA$114K per year C3A lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Toronto Area paketo suma yra CA$99.6K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tata Consultancy Services bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C3A
CA$114K
CA$112K
CA$0
CA$2K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Tata Consultancy Services kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Įtraukti pareigybių pavadinimai

Informacinių technologijų (IT) specialistas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai Tata Consultancy Services in Greater Toronto Area siekia metinę bendrą kompensaciją CA$140,433. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tata Consultancy Services Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai in Greater Toronto Area yra CA$99,640.

