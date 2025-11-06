Bendrovių katalogas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Duomenų mokslininkas Atlyginimai United Kingdom vietovėje

Vidutinė Duomenų mokslininkas kompensacijos in United Kingdom paketo suma Tata Consultancy Services įmonėje yra £33.8K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tata Consultancy Services bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
Tata Consultancy Services
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Iš viso per metus
£33.8K
Lygis
C2
Bazinis
£33.8K
Stock (/yr)
£0
Priedas
£0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Tata Consultancy Services?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Tata Consultancy Services kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Tata Consultancy Services in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £60,798. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tata Consultancy Services Duomenų mokslininkas pozicijai in United Kingdom yra £33,848.

