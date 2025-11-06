Duomenų mokslininkas kompensacija in Greater Delhi Area Tata Consultancy Services įmonėje svyruoja nuo ₹947K per year C1 lygiui iki ₹866K per year C2 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Delhi Area paketo suma yra ₹1.46M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tata Consultancy Services bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
C1
₹947K
₹947K
₹0
₹0
C2
₹866K
₹866K
₹0
₹0
C3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Tata Consultancy Services kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)