Tata Consultancy Services Verslo analitikas Atlyginimai Greater Bengaluru vietovėje

Verslo analitikas kompensacija in Greater Bengaluru Tata Consultancy Services įmonėje svyruoja nuo ₹1.18M per year C2 lygiui iki ₹2.03M per year C3B lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma yra ₹1.18M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tata Consultancy Services bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimą
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
C1
Assistant Analyst
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
Analyst
₹1.18M
₹1.18M
₹0
₹0
C3A
Assistant Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3B
Associate Consultant
₹2.03M
₹2.03M
₹0
₹0
Žiūrėti 2 daugiau lygių
Pridėti atlyginimą
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Tata Consultancy Services kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo analitikas pozicijai Tata Consultancy Services in Greater Bengaluru siekia metinę bendrą kompensaciją ₹2,347,547. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tata Consultancy Services Verslo analitikas pozicijai in Greater Bengaluru yra ₹1,173,711.

