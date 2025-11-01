Bendrovių katalogas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Verslo operacijos Atlyginimai

Vidutinė Verslo operacijos bendra kompensacija Tata Consultancy Services įmonėje svyruoja nuo SGD 94.6K iki SGD 134K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tata Consultancy Services bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
SGD 94.6KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Tata Consultancy Services kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo operacijos pozicijai Tata Consultancy Services siekia metinę bendrą kompensaciją SGD 134,344. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tata Consultancy Services Verslo operacijos pozicijai yra SGD 94,625.

