Tango
Tango Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Warsaw Metropolitan Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Warsaw Metropolitan Area paketo suma Tango įmonėje yra PLN 346K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tango bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Iš viso per metus
PLN 346K
Lygis
Senior
Bazinis
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Priedas
PLN 38K
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Tango?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.3K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Tango kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Tango in Warsaw Metropolitan Area siekia metinę bendrą kompensaciją PLN 463,932. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tango Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Warsaw Metropolitan Area yra PLN 313,940.

