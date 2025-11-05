Bendrovių katalogas
Tango Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Ukraine vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Ukraine paketo suma Tango įmonėje yra UAH 4.01M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tango bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Iš viso per metus
UAH 4.01M
Lygis
hidden
Bazinis
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
Priedas
UAH 0
Metai įmonėje
2-4 Metai
Patirties metai
5-10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Tango?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Tango kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Tango in Ukraine siekia metinę bendrą kompensaciją UAH 6,209,528. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tango Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Ukraine yra UAH 3,920,156.

Kiti ištekliai