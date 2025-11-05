Bendrovių katalogas
Taco Bell
  • Greater Los Angeles Area

Taco Bell Produkto vadovas Atlyginimai Greater Los Angeles Area vietovėje

Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in Greater Los Angeles Area Taco Bell įmonėje svyruoja nuo $125K iki $182K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Taco Bell bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$143K - $163K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$125K$143K$163K$182K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Kokie yra karjeros lygiai Taco Bell?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Taco Bell in Greater Los Angeles Area siekia metinę bendrą kompensaciją $181,720. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Taco Bell Produkto vadovas pozicijai in Greater Los Angeles Area yra $124,740.

