Taco Bell
    Taco Bell is a leading Tex Mex fast food chain known for customizable tacos and burritos. With over 7,000 restaurants nationwide, they focus on innovative marketing and positive impact initiatives.

    tacobell.com
    Svetainė
    1962
    Įkūrimo metai
    $1B-$10B
    Numatomas pajamų
    Būstinė

