Bendrovių katalogas
Sysco
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Duomenų mokslininkas

  • Visi Duomenų mokslininkas atlyginimai

  • Greater Houston Area

Sysco Duomenų mokslininkas Atlyginimai Greater Houston Area vietovėje

Vidutinė Duomenų mokslininkas kompensacijos in Greater Houston Area paketo suma Sysco įmonėje yra $120K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sysco bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Sysco
Data Scientist
Houston, TX
Iš viso per metus
$120K
Lygis
L3
Bazinis
$110K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$10K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
3 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Sysco?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Duomenų mokslininkas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Sysco in Greater Houston Area siekia metinę bendrą kompensaciją $150,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sysco Duomenų mokslininkas pozicijai in Greater Houston Area yra $121,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Sysco

Susijusios bendrovės

  • BJ's Wholesale Club
  • Costco Wholesale
  • Boxed
  • DICK'S Sporting Goods
  • General Mills
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai