Synergy Sports Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Ukraine Synergy Sports įmonėje svyruoja nuo UAH 3.16M iki UAH 4.31M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Synergy Sports bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

UAH 3.38M - UAH 4.08M
Ukraine
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
UAH 3.16MUAH 3.38MUAH 4.08MUAH 4.31M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Synergy Sports in Ukraine siekia metinę bendrą kompensaciją UAH 4,307,094. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Synergy Sports Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Ukraine yra UAH 3,156,060.

