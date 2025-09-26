Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Ukraine Synergy Sports įmonėje svyruoja nuo UAH 3.16M iki UAH 4.31M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Synergy Sports bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!