Directory delle Aziende
Syfe
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Syfe Stipendi

L'intervallo di stipendi di Syfe va da $35,914 in compensazione totale all'anno per un Programų inžinierius all'estremità inferiore a $79,744 per un Produkto dizaineris all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Syfe. Ultimo aggiornamento: 8/20/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Programų inžinierius
Median $35.9K
Produkto dizaineris
$79.7K
Projektų vadovas
$52.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

The highest paying role reported at Syfe is Produkto dizaineris at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $79,744. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Syfe is $52,925.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Syfe

Aziende correlate

  • Coinbase
  • Uber
  • Snap
  • Apple
  • Databricks
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse