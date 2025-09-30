Vidutinė Klientų aptarnavimas bendra kompensacija in United States Sycamore Partners įmonėje svyruoja nuo $26.2K iki $36.5K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sycamore Partners bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!