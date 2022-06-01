Directory delle Aziende
Sycamore Partners
Sycamore Partners Stipendi

L'intervallo di stipendi di Sycamore Partners va da $30,576 in compensazione totale all'anno per un Klientų aptarnavimas all'estremità inferiore a $145,725 per un Programų inžinierius all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Sycamore Partners. Ultimo aggiornamento: 8/20/2025

$160K

Verslo operacijos
$55.9K
Verslo analitikas
$105K
Klientų aptarnavimas
$30.6K

Duomenų analitikas
$111K
Programų inžinierius
$146K
FAQ

The highest paying role reported at Sycamore Partners is Programų inžinierius at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $145,725. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sycamore Partners is $104,860.

Altre risorse