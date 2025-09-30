Bendrovių katalogas
Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Egypt paketo suma Swvl įmonėje yra EGP 944K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Swvl bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Swvl
Software Engineer
Karachi, SD, Pakistan
Iš viso per metus
EGP 944K
Lygis
L4
Bazinis
EGP 944K
Stock (/yr)
EGP 0
Priedas
EGP 0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Swvl?

EGP 7.87M

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Swvl in Egypt siekia metinę bendrą kompensaciją EGP 1,203,451. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Swvl Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Egypt yra EGP 944,237.

