Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in Portugal SWORD Health įmonėje svyruoja nuo €39.5K iki €57.5K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SWORD Health bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!