Vidutinė Duomenų mokslo vadovas bendra kompensacija in Portugal SWORD Health įmonėje svyruoja nuo €37.1K iki €52.9K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SWORD Health bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
