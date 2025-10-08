Bendrovių katalogas
Swisscom
  • Switzerland

Swisscom DevOps inžinierius Atlyginimai Switzerland vietovėje

DevOps inžinierius kompensacija in Switzerland Swisscom įmonėje svyruoja nuo CHF 124K per year Software Engineer lygiui iki CHF 155K per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Switzerland paketo suma yra CHF 138K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Swisscom bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025

Vidutinis Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Software Engineer
(Pradedančiojo lygis)
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas DevOps inžinierius pozicijai Swisscom in Switzerland siekia metinę bendrą kompensaciją CHF 162,891. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Swisscom DevOps inžinierius pozicijai in Switzerland yra CHF 133,141.

