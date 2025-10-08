DevOps inžinierius kompensacija in Netherlands Swisscom įmonėje svyruoja nuo €56.5K per year Software Engineer lygiui iki €79.8K per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Netherlands paketo suma yra €63.8K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Swisscom bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***