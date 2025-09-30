Bendrovių katalogas
Swiss Re
Swiss Re Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in Switzerland paketo suma Swiss Re įmonėje yra CHF 160K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Swiss Re bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Swiss Re
Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Iš viso per metus
CHF 160K
Lygis
Senior Product Manager
Bazinis
CHF 141K
Stock (/yr)
CHF 0
Priedas
CHF 18.2K
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
6 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Swiss Re?

CHF 134K

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Swiss Re in Switzerland siekia metinę bendrą kompensaciją CHF 361,157. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Swiss Re Produkto vadovas pozicijai in Switzerland yra CHF 159,539.

