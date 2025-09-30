Bendrovių katalogas
Swiss Re
Swiss Re Investicijų banko specialistas Atlyginimai

Vidutinė Investicijų banko specialistas kompensacijos in United States paketo suma Swiss Re įmonėje yra $230K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Swiss Re bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Swiss Re
Investment Banker
New York, NY
Iš viso per metus
$230K
Lygis
-
Bazinis
$155K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$75K
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Swiss Re?

$160K

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

The highest paying salary package reported for a Investicijų banko specialistas at Swiss Re in United States sits at a yearly total compensation of $750,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the Investicijų banko specialistas role in United States is $220,000.

