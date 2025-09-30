Bendrovių katalogas
Swiss Re
Swiss Re Verslo analitikas Atlyginimai

Vidutinė Verslo analitikas kompensacijos in Switzerland paketo suma Swiss Re įmonėje yra CHF 124K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Swiss Re bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Swiss Re
Senior Business Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Iš viso per metus
CHF 124K
Lygis
Senior
Bazinis
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Priedas
CHF 16.8K
Metai įmonėje
8 Metai
Patirties metai
11 Metai
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo analitikas pozicijai Swiss Re in Switzerland siekia metinę bendrą kompensaciją CHF 142,219. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Swiss Re Verslo analitikas pozicijai in Switzerland yra CHF 124,110.

