Techninių programų vadovas kompensacija in India Swiggy įmonėje sudaro ₹60.1K per year L8 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹61.7K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Swiggy bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹60.1K
₹46.2K
₹11.5K
₹2.4K
L9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Swiggy kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
