Swiggy Techninių programų vadovas Atlyginimai

Techninių programų vadovas kompensacija in India Swiggy įmonėje sudaro ₹60.1K per year L8 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹61.7K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Swiggy bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/29/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L6
TPM I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
TPM II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
TPM III
₹60.1K
₹46.2K
₹11.5K
₹2.4K
L9
TPM IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Žiūrėti 2 daugiau lygių
Pridėti atlyginimą

Naujausi atlyginimų pateikimai
Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Eksportuoti duomenis

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Swiggy kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Swiggy kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninių programų vadovas pozicijai Swiggy in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹180,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Swiggy Techninių programų vadovas pozicijai in India yra ₹69,239.

